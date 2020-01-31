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«Барселона» договорилась о трансфере нападающего «Браги». Он перейдет в команду летом

14:50
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«Барселона» достигла договоренности о трансфере нападающего «Браги» Тринкана. 20-летний португалец перейдет в испанский клуб летом 2020 года, сообщает официальный сайт «Барсы».

По информации испанских СМИ, Тринкан обойдется сине-гранатовым в сумму около 20 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 вингер провел за «Брагу» 22 матча, на его счету 3 забитых мяча и 6 результативных передач.

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