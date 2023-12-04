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Сегодня, 00:04

Алонсо считает, что футбол несправедлив по отношению к «Севилье»

Алина Савинова
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Главный тренер «Севильи» Диего Алонсо прокомментировал результат матча 15-го тура ла лиги с «Вильярреалом» (1:1).

«Игра должна была пойти по нашему сценарию. Мы приложили много усилий в первом тайме. Во втором тайме у «Вильярреала» тоже были моменты, но мы тоже продолжали создавать их. До сих пор нам редко удавалось быть впереди. Сегодня нам не хватало душевного спокойствия. Но команда провела работу над ошибками после предыдущей ничьей, у нас были шансы сделать счет 2:1. Футбол был несправедлив по отношению к игрокам, персоналу, тренерскому штабу, болельщикам. Нам просто нужно продолжать работать, я не знаю другого способа», — приводит Marca слова тренера.

«Севилья» с 13 очками занимает 15-е место в турнирной таблице ла лиги. Андалусийцы продлили серию без побед в чемпионате Испании до 8 матчей. 9 декабря команда Алонсо на выезде сыграет против «Мальорки». Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

Источник: https://www.marca.com/futbol/sevilla/2023/12/03/656ce10222601dea668b458d.html
Футбол
ФК Севилья
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 15 12 2 1 33-9 38
2
 Жирона 15 12 2 1 34-18 38
3
 Атлетико 13 10 1 2 30-12 31
4
 Барселона 14 9 4 1 27-14 31
5
 Атлетик 15 8 4 3 30-18 28
6
 Р. Сосьедад 15 7 5 3 26-18 26
7
 Бетис 15 6 7 2 18-16 25
8
 Лас-Пальмас 15 6 3 6 13-13 21
9
 Валенсия 15 5 4 6 17-20 19
10
 Хетафе 15 4 7 4 17-20 19
11
 Р. Вальекано 15 4 7 4 16-22 19
12
 Вильярреал 15 4 4 7 22-26 16
13
 Алавес 15 4 4 7 14-19 16
14
 Осасуна 15 4 3 8 17-25 15
15
 Севилья 14 2 7 5 20-20 13
16
 Мальорка 15 1 8 6 13-20 11
17
 Кадис 14 2 5 7 11-21 11
18
 Сельта 14 1 5 8 14-24 8
19
 Гранада 15 1 4 10 19-35 7
20
 Альмерия 15 0 4 11 16-37 4
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38 тур
1.12 23:00
Лас-Пальмас – Хетафе
 2 : 0
2.12 16:00
Жирона – Валенсия
 2 : 1
2.12 18:15
Атлетик – Р. Вальекано
 4 : 0
2.12 20:30
Реал – Гранада
 2 : 0
2.12 23:00
Осасуна – Р. Сосьедад
 1 : 1
3.12 16:00
Мальорка – Алавес
 0 : 0
3.12 18:15
Альмерия – Бетис
 0 : 0
3.12 20:30
Севилья – Вильярреал
 1 : 1
3.12 23:00
Барселона – Атлетико
 - : -
4.12 23:00
Сельта – Кадис
 - : -
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Реал

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Антуан Гризманн

Атлетико

 9
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Жерар Морено

Вильярреал

 8
П
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Нико Уильямс

Атлетик

 5
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Диего Рико

Хетафе

 5
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 13 2 2
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Ойян Сансет

Атлетик

 11 1 0
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Алехандро Катена

Осасуна

 14 1 5
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