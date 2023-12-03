Принадлежащий «Атлетико» Жоау Феликс отпраздновал свой гол в ворота мадридцев за «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Жоау Феликс отпраздновал гол в ворота «Атлетико» в матче 15-го тура испанской ла лиги.

Португалец открыл счет встречи на 28-й минуте и побежал праздновать гол в сторону трибун.

Празднование Жоау Феликса. Фото Пресс-служба ла лиги, Twitter

Феликс продолжает принадлежать «Атлетико». В летнее трансферное окно каталонцы арендовали форварда до конца сезона. Он провел за «Барселону» 16 матчей, забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи.