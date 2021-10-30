«Барселона» не сумела обыграть «Алавес» в первом матче после увольнения Кумана
«Барселона» и «Алавес» сыграли вничью (1:1) в матче 12-го тура чемпионата Испании.
У хозяев отличился Мемфис Депай. Гости ответили голом Луиса Риохи. «Барса» проводила первый матч после увольнения Роналда Кумана с поста главного тренера. Команду к игре готовил и. о. главного тренер Серхи Бархуан.
«Барсеа» набрала 16 очков и занимает девятое место. У «Алавеса» 10 очков и 16-е место.
Чемпионат Испании. Ла лига
12-й тур
«Барселона» — «Алавес» — 1:1 (0:0)
Голы: Депай, 49 (1:0). Риоха, 52 (1:1).
«Барселона»: тер Штеген, Пике (Лангле, 70), Жорди Альба, Э.Гарсия, Мингеса (Бальде, 81), Дест, Бускетс, Гави (Пуч, 70), Гонсалес (Эззалзули, 81), Агуэро (Коутинью, 42), Депай.
«Алавес»: Сивера, Лагуардия, Лежен, Ксимо Наварро (Агиррегабирия, 20), Дуарте, Понс (Томас Пина, 62), Мойя (Ману Гарсия, 80), Лум, Хоселу (Силла, 80), Мендес (Пеллистри, 62), Риоха.
Предупреждения: Сивера, 45+5. Дуарте, 82.
Судья: Фигероа Васкес.
30 октября. Барселона. Стадион «Камп Ноу».
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