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«Барселона» не сумела обыграть «Алавес» в первом матче после увольнения Кумана

30 октября, 23:55
Гави (в центре). Фото ФК «Барселона»
Гави (в центре). Фото ФК «Барселона»
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«Барселона» и «Алавес» сыграли вничью (1:1) в матче 12-го тура чемпионата Испании.

У хозяев отличился Мемфис Депай. Гости ответили голом Луиса Риохи. «Барса» проводила первый матч после увольнения Роналда Кумана с поста главного тренера. Команду к игре готовил и. о. главного тренер Серхи Бархуан.

«Барсеа» набрала 16 очков и занимает девятое место. У «Алавеса» 10 очков и 16-е место.

Чемпионат Испании. Ла лига

12-й тур

«Барселона» — «Алавес» — 1:1 (0:0)

Голы: Депай, 49 (1:0). Риоха, 52 (1:1).

«Барселона»: тер Штеген, Пике (Лангле, 70), Жорди Альба, Э.Гарсия, Мингеса (Бальде, 81), Дест, Бускетс, Гави (Пуч, 70), Гонсалес (Эззалзули, 81), Агуэро (Коутинью, 42), Депай.

«Алавес»: Сивера, Лагуардия, Лежен, Ксимо Наварро (Агиррегабирия, 20), Дуарте, Понс (Томас Пина, 62), Мойя (Ману Гарсия, 80), Лум, Хоселу (Силла, 80), Мендес (Пеллистри, 62), Риоха.

Предупреждения: Сивера, 45+5. Дуарте, 82.

Судья: Фигероа Васкес.

30 октября. Барселона. Стадион «Камп Ноу».

Барселона — Алавес

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
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  • keepscore.ru
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Рома
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Спартак 1
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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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