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«Валенсия» победила «Вильярреал» в чемпионате Испании

21:28
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«Валенсия» победила «Вильярреал» в матче 12-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:0.

На 43-й минуте счет открыл защитник «Валенсии» Уго Гильямон. На 77-й минуте полузащитник Карлос Солер удвоил преимущество хозяев.

«Валенсия» набрала 16 очков и поднялась на 9-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Вильярреала» 12 очков и 13-я позиция.

Чемпионат Испании. Лига 1

12-й тур

«Валенсия» — «Вильярреал» — 2:0 (1:0)

Голы: Гильямон, 43 (1:0). Солер, 77 — с пенальти (2:0).

«Валенсия»: Силлессен, Васс, Фулькье, Хосе Гайя (Пиччини, 82), Габриэл Паулиста (Диакаби, 72), Гильямон, Альдерете, Рачич (Солер, 54), Гонсалу Гедеш (Дуро, 82), Элдер Кошта, Маркос Андре (Коррейа, 71).

«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Орье, Эступиньян (Морено, 71), Пау Торрес, Парехо (Чиквуэзе, 46), Капуэ (Тригерос, 61), Коклен, Мойсес Гомес (Пако Алькасер, 71), Груневелд, Пино (Диа, 46).

Предупреждения: Гильямон, 47. Груневелд, 53. Альдерете, 63. Тригерос, 73. Альбиоль, 75. Чиквуэзе, 79.

Судья: Мунуэра Монтеро (Испания).

30 октября. Валенсия. Стадион «Месталья».

Валенсия — Вильярреал

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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Екатерина Савостина все материалы автора

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