«Валенсия» победила «Вильярреал» в чемпионате Испании
«Валенсия» победила «Вильярреал» в матче 12-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:0.
На 43-й минуте счет открыл защитник «Валенсии» Уго Гильямон. На 77-й минуте полузащитник Карлос Солер удвоил преимущество хозяев.
«Валенсия» набрала 16 очков и поднялась на 9-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Вильярреала» 12 очков и 13-я позиция.
Чемпионат Испании. Лига 1
12-й тур
«Валенсия» — «Вильярреал» — 2:0 (1:0)
Голы: Гильямон, 43 (1:0). Солер, 77 — с пенальти (2:0).
«Валенсия»: Силлессен, Васс, Фулькье, Хосе Гайя (Пиччини, 82), Габриэл Паулиста (Диакаби, 72), Гильямон, Альдерете, Рачич (Солер, 54), Гонсалу Гедеш (Дуро, 82), Элдер Кошта, Маркос Андре (Коррейа, 71).
«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Орье, Эступиньян (Морено, 71), Пау Торрес, Парехо (Чиквуэзе, 46), Капуэ (Тригерос, 61), Коклен, Мойсес Гомес (Пако Алькасер, 71), Груневелд, Пино (Диа, 46).
Предупреждения: Гильямон, 47. Груневелд, 53. Альдерете, 63. Тригерос, 73. Альбиоль, 75. Чиквуэзе, 79.
Судья: Мунуэра Монтеро (Испания).
30 октября. Валенсия. Стадион «Месталья».
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