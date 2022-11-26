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Агент Барбоза: «Сомневаюсь, что Феликс захочет в «Манчестер Юнайтед»

Мария Гусева
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Футбольный агент Паулу Барбоза отреагировал на информацию, что нападающий «Атлетико» Жоау Феликс может покинуть мадридский клуб.

«В Португалии известно о том, что игрок недоволен своим положением в клубе, и он хочет перейти в другой клуб, но мы не знаем позицию «Атлетико». Пока неизвестно, отпустит ли его клуб, потому что за его трансфер заплатили «Бенфике» большие деньги, а чтобы перейти в другой клуб, нужно иметь предложение. Я сомневаюсь, что Феликс захочет в «Манчестер Юнайтед», в интересе «Баварии» и «ПСЖ» я тоже сомневаюсь. К этому вопросу нужно подойти прагматично. Важно, как он будет играть на чемпионате мира. В этом году в ла лиге он особо не играл, понятно, что он недоволен. Феликс действительно хочет найти себе новый клуб. Как минимум, за него будут требовать больше 90 миллионов евро, будет непросто. С другой стороны, на ЧМ он провел один матч против сборной Ганы, если успешно проведёт турнир, то будут хорошие варианты», — цитирует Metaratings агента.

Контракт португальского футболиста с мадридским клубом рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне он провел за «Атлетико» 19 матчей во всех турнирах и забил четыре гола, а также сделал три голевые передачи.

Источник: Metaratings.ru

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
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Жоау Феликс
Футбол
ФК Атлетико
Паулу Барбоза
0
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 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
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