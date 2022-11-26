Хави просит руководство «Барселоны» продлить контракт с Бускетсом на один год

Главный тренер «Барселоны» Хави рассчитывает на Серджи Бускетса в следующем сезоне. По информации Diario Sport, специалист просит руководство каталонского клуба продлить контракт с 34-летним хавбеком.

Хави уверен, что Бускетс может до сих пор приносить пользу команде. Ранее игрок и вовсе рассматривал уход зимой, но главный тренер каталонцев уговорил его остаться.

В нынешнем сезоне капитан «Барселоны» принял участие в 16 встречах и отметился одним результативным пасом.

Контракт Бускетса с клубом истекает летом 2023 года.