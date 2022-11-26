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Сегодня, 11:33

Хави просит руководство «Барселоны» продлить контракт с Бускетсом на один год

Руслан Минаев
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Главный тренер «Барселоны» Хави рассчитывает на Серджи Бускетса в следующем сезоне. По информации Diario Sport, специалист просит руководство каталонского клуба продлить контракт с 34-летним хавбеком.

Хави уверен, что Бускетс может до сих пор приносить пользу команде. Ранее игрок и вовсе рассматривал уход зимой, но главный тренер каталонцев уговорил его остаться.

В нынешнем сезоне капитан «Барселоны» принял участие в 16 встречах и отметился одним результативным пасом.

Контракт Бускетса с клубом истекает летом 2023 года.

Серхио Бускетс
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
0
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 Реал 14 11 2 1 33-14 35
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 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
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 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
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 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
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Бетис – Атлетик
 - : -
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Кадис – Альмерия
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 - : -
31.12 00:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
31.12 00:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
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 - : -
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