«МЮ» этой зимой хочет купить Мемфиса Депая

«Барселона» хочет расстаться с нападающим Мемфисом Депаем, сообщает Goal.com.

По данным источника, основным претендентом на игрока является «МЮ». В покупке футболиста заинтересован лично главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

Ранее Депай уже играл за «Манчестер Юнайтед» с 2015 по 2017 год.

Каталонцы хотят сэкономить на зарплате игрока, а сам он хочет уйти в команду, где будет получать больше игровой практики.

Депай пополнил ряды «Барселоны» в июле 2021 года, перейдя в каталонский клуб на правах свободного агента.