«Барселона» обыграла «Барбастро» и вышла в 1/8 финала Кубка Испании

«Барселона» в матче 1/16 финала Кубка Испании обыграла «Барбастро» из четвертого по силе дивизиона страны со счетом 3:2.

В составе каталонцев отличились Фермин Лопес, Рафинья и Роберт Левандовски, забивший пенальти.

«Барселона» вышла в 1/8 финала Кубка Испании. Соперник команды определится позднее.