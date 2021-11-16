Азар провел тренировку с «Реалом» в свой выходной
15:52
Полузащитник «Реала» Эден Азар провел тренировку в составе мадридского клуба в рамках подготовки к матчу 14-го тура чемпионата Испании против «Гранады», сообщает журналист Карлос Родригес в Twitter.
По информации источника, футболистам, которые вернулись из расположения своих национальных команд, был предоставлен выходной, но полузащитник по собственной инициативе решил принять участие в занятии.
В нынешнем сезоне 30-летний Азар провел 11 матчей за «Реал» и отметился одной результативной передачей.
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