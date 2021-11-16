Бентеке: «Азар стал другим игроком из-за травм. Он старается избегать контактов»

Нападающий «Кристал Пэлас» и сборной Бельгии Кристиан Бентеке высказался о спаде в игре полузащитника «Реала» и национальной команды Эдена Азара.

«Азар стал другим игроком из-за травм, — приводит слова Бентеке Voetbal Primeur со ссылкой на Het Nieuwsblad. — Он старается избегать контактов. Это нормально, когда ты получаешь много повреждений. Но он может контролировать игру и двигается более разумно, хоть и не обводит по пять футболистов».

В нынешнем сезоне 30-летний Азар провел 11 матчей за «Реал» и отметился одной результативной передачей.