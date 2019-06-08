Азар обратился к болельщикам "Челси" после перехода в "Реал"

Полузащитник "Реала" Эден Азар после трансфера в мадридский клуб обратился в своем Фейсбуке к фанатам "Челси". С 28-летним бельгийцем испанцы подписали пятилетний контракт.

– Теперь вы знаете, что я присоединюсь к "Реалу". Не секрет, что мечтал играть за них с тех пор, как мальчишкой забил свой первый гол. Старался изо всех сил не отвлекать себя или команду в этот сложный период спекуляций и внимания СМИ, особенно в последние шесть месяцев.

Уход из "Челси" – самое большое и сложное решение в моей карьере на сегодняшний день. Теперь, когда все открыто, я хотел бы сказать, что любил каждый момент в "Челси", не ушел бы ни в какой другой клуб. "Челси" и особенно его болельщики всегда будут особенными для меня, в следующем сезоне буду искать результаты ваших игр в первую очередь. Надеюсь, мы будем играть друг против друга в Лиге Чемпионов и снова встретимся.

Я должен поблагодарить владельца клуба господина Абрамовича и его совет директоров за то, что помогли мне реализовать не одну, а две мечты: первую – стать игроком "Челси", а теперь – игроком "Реала".