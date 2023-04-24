Тренер «Жироны» Мичел: «Хочу видеть «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов»

Главный тренер «Жироны» Мичел заявил, что будет поддерживать «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов, где «горожане» сыграют против «Реала».

«Хочу видеть «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов. У меня много друзей в Мадриде, да и «Реал» к тому же является испанской командой, но в полуфинале я буду поддерживать именно «Манчестер Сити», — сказал Мичел на пресс-конференции.

Первая встреча команд в матче 1/2 финала Лиги чемпионов состоится 9 мая в Мадриде. Начало — 22.00 мск. Ответный матч пройдет в Манчестере 17 мая.