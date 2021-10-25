Дубль Суареса спас «Атлетико» от поражения в матче с «Реалом Сосьедад»

«Атлетико» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью (2:2) в матче 10-го тура чемпионата Испании.

По ходу матча гости вели 2:0. Отличились Александр Серлот и Александр Исак. Хозяева смогли сравнять счет. Дубль сделал Луис Суарес. Один из мячей он забил с пенальти.

«Реал Сосьедад» набрал 21 очко и занимает первое место. У «Атлетико» 18 очков и пятое место при матче в запасе.

Чемпионат Испании. Ла лига

10-й тур

«Атлетико» — «Реал Сосьедад» — 2:2 (0:1)

Голы: Серлот, 7 (0:1). Исак, 48 (0:2). Суарес, 61 (1:2). Суарес, 77 — с пенальти (2:2).

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Эрмосо (Эррера, 74), Лоди (Кондогбья, 58), Коке, де Пауль (Корреа, 58), Лемар (Феррейра-Карраско, 46), Суарес, Гризманн (Кунья, 73), Жоау Феликс.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Сальдуа (Туррьентес, 64), Элустондо, Горосабель, Ле Норман, Сильва (Пачеко, 63), Мерино, Субельдия, Гевара (Янузай, 88), Серлот (Лобете, 89), Исак (Порту, 63).

Предупреждения: Фелипе, 31. Сальдуа, 41. Элустондо, 68. Мерино, 76.

Судья: Мунуэра Монтеро.

24 октября. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».