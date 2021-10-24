Куман: «Трудно найти положительные моменты, проиграв дома «Реалу»
Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман высказался о поражении в матче 10-го тура чемпионата Испании от «Реала» (1:2).
«Я недоволен результатом. Думаю, команда хорошо сыграла в первом тайме. Мы понимали, что если они забьют, то с их оборонительной игрой нам будет сложно.
Трудно найти положительные моменты, проиграв дома «Реалу». Команда хорошо играла в первом тайме. Это была очень равная игра. Сложно принять поражение, но это нужно», — цитирует Кумана Marca.
«Реал» возглавляет турнирную таблицу ла лиги, набрав 20 очков в 9 матчах. «Барселона» находится на 8-м месте с 15 очками.
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