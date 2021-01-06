«Атлетико» проиграл в Кубке Испании середняку третьего дивизиона

«Атлетико» вылетел из Кубка Испании на стадии 1/32 финала. Мадридский клуб уступил середняку сегунды Б (третьего по силе дивизиона Испании) «Корнелье» со счетом 0:1.

Еще два испанских клуба — «Бетис» и «Гранада» — прошли в следующую стадию.

Кубок Испании

2-й раунд

«Мутильвера» — «Бетис» — 1:3 (1:2)

Голы: Бриньоль, 5 (1:0). Миранда, 35 (1:1). Эмерсон, 37 (1:2). Хуанми, 61 (1:3).

«Бетис»: Хоэль Роблес, Сидней, Манди, Миранда, Эмерсон (Дельгадо, 84), Акуоку, Родригес, Родри (Фекир, 75), Хуанми, Борха Иглесиас (Санабрия, 66), Лайнес (Руибаль, 84).

«Культураль Леонеса» — «Гранада» — 1:2 д.в. (1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Ровирола, 3 (1:0). Хорхе Молина, 19 (1:1). Мачис, 116 (1:2).

«Гранада»: Эскандель, Вальехо, Перес, Нева, Санчес (Фулькье, 60), Вико (Монторо, 71), Азиз (Суарес, 71), Кенеди (Мачис, 61), Брайс (Эррера, 90), Хорхе Молина, Соро.

«Корнелья» — «Атлетико» — 1:0 (1:0)

Гол: Адриан Хименес, 7.

«Атлетико»: Сан-Роман, Фелипе, Хименес (Савич, 11), Лоди, Санчес, Сауль, Кондогбья, Торрейра, Корреа, Витоло (Шапонич, 65), Жоау Феликс (Сориано, 75).

Удаление: Санчес (А), 63.