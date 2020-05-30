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«Атлетико» отозвал Кайю Энрике из аренды в «Гремиу»

12:15
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«Атлетико» отозвал полузащитника Кайю Энрике из аренды в «Гремиу», сообщает официальный сайт бразильского клуба.

22-летний бразилец был арендован «Гремиу» в январе и успел провести за команду только два матча в Кубке Либертадорес, прежде чем сезон был прерван из-за пандемии коронавируса.

Кайю Энрике перешел в «Атлетико» в 2016 году из бразильского «Сантоса» и с тех пор успел сыграть только один матч за «матрасников». Полузащитник также выступал на правах аренды за другие бразильские команды — «Парану» и «Флуминенсе».

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