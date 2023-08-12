«Атлетико» отдал Моуриньо в аренду «Сарагосе»
«Сарагоса» и «Атлетико» договорились об аренде Сантьяго Моуриньо, сообщает пресс-служба мадридцев. После прохождения медицинского обследования уругваец заключил однолетний контракт с командой.
21-летний футболист перешел в «Атлетико» в начале июля этого года. Мадридцы купили игрока у «Расинг Монтевидео» за 2,7 миллиона евро. Контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.
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|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Кадис
|0
|0
|0
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|0
|
8
|Лас-Пальмас
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|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Альмерия
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
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|11.08
|20:30
|
Альмерия – Р. Вальекано
|0 : 2
|11.08
|23:00
|
Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
|18:00
|
Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|12.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
|22:30
|
Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
|22:30
|
Хетафе – Барселона
|- : -
|14.08
|20:30
|
Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
|
Атлетико – Гранада
|- : -
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|Г
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|
Рэнди Нтека
Райо Вальекано
|1
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|
Изи Палазон
Райо Вальекано
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Ривера Альваро Гарсия
Райо Вальекано
|1
|0
|1
|
|
Оскар Валентин
Райо Вальекано
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|0
|1
|
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Унаи Лопес
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|1
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|1
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