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«Атлетико» отдал Моуриньо в аренду «Сарагосе»

Виктория Кравченко
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«Сарагоса» и «Атлетико» договорились об аренде Сантьяго Моуриньо, сообщает пресс-служба мадридцев. После прохождения медицинского обследования уругваец заключил однолетний контракт с командой.

21-летний футболист перешел в «Атлетико» в начале июля этого года. Мадридцы купили игрока у «Расинг Монтевидео» за 2,7 миллиона евро. Контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.

ФК Атлетико
ФК Сарагоса
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