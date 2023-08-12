«Атлетико» отдал Моуриньо в аренду «Сарагосе»

«Сарагоса» и «Атлетико» договорились об аренде Сантьяго Моуриньо, сообщает пресс-служба мадридцев. После прохождения медицинского обследования уругваец заключил однолетний контракт с командой.

21-летний футболист перешел в «Атлетико» в начале июля этого года. Мадридцы купили игрока у «Расинг Монтевидео» за 2,7 миллиона евро. Контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.