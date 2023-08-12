Хесус Навас установил новый рекорд «Севильи»

Капитан «Севильи» Хесус Навас в матче 1-го тура ла лиги с «Валенсией» установил рекорд. Футболист выступает за команду 17-й сезон подряд. Еще ни один игрок клуба не проводил столько времени в команде.

На счету Наваса уже 473 игры в испанском чемпионате за все время выступлений.

На данный момент счет в матче «Севильи» с «Валенсией» — 0:0.