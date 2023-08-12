Хесус Навас установил новый рекорд «Севильи»
Капитан «Севильи» Хесус Навас в матче 1-го тура ла лиги с «Валенсией» установил рекорд. Футболист выступает за команду 17-й сезон подряд. Еще ни один игрок клуба не проводил столько времени в команде.
На счету Наваса уже 473 игры в испанском чемпионате за все время выступлений.
На данный момент счет в матче «Севильи» с «Валенсией» — 0:0.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Р. Вальекано
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
2
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Альмерия
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|11.08
|20:30
|
Альмерия – Р. Вальекано
|0 : 2
|11.08
|23:00
|
Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
|18:00
|
Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|12.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
|22:30
|
Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
|22:30
|
Хетафе – Барселона
|- : -
|14.08
|20:30
|
Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
|
Атлетико – Гранада
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
ЖК
|Г
|
|
Рэнди Нтека
Райо Вальекано
|1
|
|
Изи Палазон
Райо Вальекано
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Ривера Альваро Гарсия
Райо Вальекано
|1
|0
|1
|
|
Оскар Валентин
Райо Вальекано
|1
|0
|1
|
|
Унаи Лопес
Райо Вальекано
|1
|0
|1
Новости