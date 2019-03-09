"Атлетико" обыграл "Леганес" благодаря голу Сауля

"Атлетико" с минимальным счетом победил "Леганес" в матче 27-го тура чемпионата Испании (1:0). Единственный гол забил полузащитник Сауль Ньигес.

"Атлетико" набрал 56 очков и остался на втором месте в турнирной таблице. "Леганес" с 33 баллами располагается на 13-й строчке.

Чемпионат Испании

Лига 1

27-й тур

"Атлетико" - "Леганес" - 1:0 (0:0)

Гол: Сауль, 50.

Нереализованный пенальти: Сауль, 50 (вратарь)

"Атлетико": Облак, Савич, Ариас, Хименес, Солано (Сауль, 46), Партей, Эрнандес, Калинич (Хуанфран, 73), Гризманн (Лемар, 46), Корреа, Витоло.

"Леганес": Лунин, Ньом (Арнаис, 76), Омеруо, Рейес, Тарин, Кравец, Рубен Перес, Эрасо (Эль-Жар, 71), Весга, Брэйтуэйт (Каррильо, 71), Эн-Несири.

Предупреждения: Хименес, 14. Брэйтуэйт, 16. Лемар, 53. Рубен Перес, 65.

Судья: Матеу Лаос.

09 марта. Мадрид. Стадион "Ваньда Метрополитано".

Все о чемпионате Испании - здесь