"Атлетико" объявил об уходе Гризманна

"Атлетико" в своем Твиттере объявил об уходе нападающего Антуана Гризманна по окончании сезона.

– Гризманн сообщил клубу, что он не будет выступать в составе нашей команды в следующем сезоне, – говорится в заявлении пресс-службы "Атлетико".

Ранее в СМИ появилась информация, что 28-летний француз в летнее трансферное окно может стать игроком "Барселоны".

Гризманн играет за "матрасников" с 2014 года. В текущем сезоне он провел 47 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 10 голевых передач.

Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 150 миллионов евро.

Антуан Гризманн: "Чувствую, что мне нужен новый вызов"