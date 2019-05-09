СМИ: "Барселона" хочет приобрести летом Гризманна

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн в летнее трансферное окно может стать игроком "Барселоны", утверждает Le Parisien. 28-летний француз станет приоритетной трансферной целью в линию атаки для сине-гранатовых.

По информации СМИ, "Барселона" намерена начать переговоры с "Атлетико" о трансфере Гризманна после 1 июля 2019-го, когда отступные за форварда сократятся с 200 миллионов евро до 120. Контракт француза с "матрасниками" действует до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Гризманн принял участие в 46 матчах команды, забил 21 гол и отдал 10 голевых передач.

Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 150 миллионов евро.

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