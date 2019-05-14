Антуан Гризманн: "Чувствую, что мне нужен новый вызов"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн, который сегодня, 14 мая, объявил о том, что покинет команду в конце сезона, поблагодарил болельщиков и команду за пять лет пребывания в клубе.

– Привет всем. После разговора с Диего Симеоне , генеральным директором Мигелем Анхелем Хилем Марином и другими людьми из клуба я хотел бы пообщаться с вами, спортсменами и болельщиками, которые оказали мне большую любовь и привязанность за то время, которое я провел в "Атлетико". Решение покинуть команду принял потому, что хочу столкнуться с новым вызовом для себя. Я чувствую, что мне это необходимо. Эти невероятные моменты за пять лет нахождения в клубе навсегда останутся со мной. Буду навеки хранить их в своем сердце, – приводит слова Гризманна пресс-служба "Атлетико".

.@AntoGriezmann: "Han sido cinco años increíbles; muchas gracias por todo, os llevo en el corazón". pic.twitter.com/9XorY05u1T – Atlético de Madrid (@Atleti) 14 мая 2019 г.

"Атлетико" объявил об уходе Гризманна