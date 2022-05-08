Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 22:09

«Атлетико» не будет устраивать чемпионский коридор «Реалу»

Читать «СЭ» в

«Реал» после гостевого матча 35-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» не удостоится чемпионского коридора, информирует ESPN. Встреча проходит в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».

«Королевский клуб» проводит эту встречу в ранге чемпионат Испании сезона-2021/22. Первое место команда Карло Анчелотти обеспечила себе 30 апреля.

«Реал» в матче 34-го тура разгромил «Эспаньол» (4:0) и за четыре тура до финиша стал недосягаем для ближайшего преследователя — «Барселоны».

Мадридцы выиграли 35-й титул чемпионов Испании, что является рекордом.

Напомним, что в чемпионский коридор выстраиваются футболисты противоположной команды, чтобы воздать почести чемпиону. В случае отказа соперника это могут сделать тренеры и сотрудники технического персонала команды-чемпиона.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико 1
Реал 0
Перерыв

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Сочи 1
Матч завершен

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 1
Тоттенхэм Хотспур 1
Матч завершен

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
ФК Атлетико
ФК Реал
1
Читайте также
5 способов борьбы с целлюлитом в домашних условиях
Отец – молдаванин, мама – кореянка, родился в Киргизии, а жену выбрал в 16 лет. Кто такой Дмитрий Бивол, который уничтожил короля бокса Канело
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Эспаньол» и «Осасуна» сыграли вничью в чемпионате Испании
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 34 25 6 3 73-29 81
2
 Барселона 35 20 9 6 65-35 69
3
 Севилья 35 17 14 4 51-29 65
4
 Атлетико 34 18 7 9 59-41 61
5
 Бетис 35 17 7 11 57-40 58
6
 Р. Сосьедад 35 15 11 9 34-34 56
7
 Вильярреал 35 14 11 10 55-34 53
8
 Атлетик 35 13 13 9 41-34 52
9
 Осасуна 35 12 10 13 36-46 46
10
 Валенсия 35 10 14 11 45-49 44
11
 Сельта 35 11 10 14 41-38 43
12
 Р. Вальекано 35 11 9 15 35-39 42
13
 Эспаньол 35 10 10 15 38-50 40
14
 Эльче 35 10 9 16 37-48 39
15
 Хетафе 35 8 13 14 31-37 37
16
 Кадис 35 7 14 14 33-47 35
17
 Гранада 35 7 13 15 43-59 34
18
 Мальорка 35 8 8 19 32-62 32
19
 Леванте 35 6 11 18 44-67 29
20
 Алавес 35 7 7 21 28-60 28
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.05 20:00
Валенсия – Бетис
 - : -
10.05 21:00
Гранада – Атлетик
 - : -
10.05 22:30
Барселона – Сельта
 - : -
11.05 20:00
Алавес – Эспаньол
 - : -
11.05 20:00
Осасуна – Хетафе
 - : -
11.05 21:30
Севилья – Мальорка
 - : -
11.05 22:30
Эльче – Атлетико
 - : -
12.05 20:00
Р. Сосьедад – Кадис
 - : -
12.05 21:00
Р. Вальекано – Вильярреал
 - : -
12.05 22:30
Реал – Леванте
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 26
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 16
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 15
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 10
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 29 2 5
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 29 2 2
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 31 1 9
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости