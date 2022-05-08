«Атлетико» не будет устраивать чемпионский коридор «Реалу»

«Реал» после гостевого матча 35-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» не удостоится чемпионского коридора, информирует ESPN. Встреча проходит в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».

«Королевский клуб» проводит эту встречу в ранге чемпионат Испании сезона-2021/22. Первое место команда Карло Анчелотти обеспечила себе 30 апреля.

«Реал» в матче 34-го тура разгромил «Эспаньол» (4:0) и за четыре тура до финиша стал недосягаем для ближайшего преследователя — «Барселоны».

Мадридцы выиграли 35-й титул чемпионов Испании, что является рекордом.

Напомним, что в чемпионский коридор выстраиваются футболисты противоположной команды, чтобы воздать почести чемпиону. В случае отказа соперника это могут сделать тренеры и сотрудники технического персонала команды-чемпиона.