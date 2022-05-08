«Эспаньол» и «Осасуна» сыграли вничью в чемпионате Испании
«Эспаньол» и «Осасуна» сыграли вничью в матче 35-го тура чемпионата Германии. Игра завершилась со счетом 1:1.
На 42-й минуте счет открыл нападающий «Осасуны» Кике Барха. На 67-й минуте сравнял полузащитник «Эспаньола» Нико Меламед.
«Эспаньол» набрал 40 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице бундеслиги. У «Осасуны» 46 очков и 9-я позиция.
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2
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|35
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|9
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|65-35
|69
|
3
|Севилья
|35
|17
|14
|4
|51-29
|65
|
4
|Атлетико
|34
|18
|7
|9
|59-41
|61
|
5
|Бетис
|35
|17
|7
|11
|57-40
|58
|
6
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|56
|
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|53
|
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|35
|13
|13
|9
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|52
|
9
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|35
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|
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|10
|14
|11
|45-49
|44
|
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|Сельта
|35
|11
|10
|14
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|43
|
12
|Р. Вальекано
|35
|11
|9
|15
|35-39
|42
|
13
|Эспаньол
|35
|10
|10
|15
|38-50
|40
|
14
|Эльче
|35
|10
|9
|16
|37-48
|39
|
15
|Хетафе
|35
|8
|13
|14
|31-37
|37
|
16
|Кадис
|35
|7
|14
|14
|33-47
|35
|
17
|Гранада
|35
|7
|13
|15
|43-59
|34
|
18
|Мальорка
|35
|8
|8
|19
|32-62
|32
|
19
|Леванте
|35
|6
|11
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|44-67
|29
|
20
|Алавес
|35
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|28
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|6.05
|22:00
|
Леванте – Р. Сосьедад
|2 : 1
|7.05
|15:00
|
Мальорка – Гранада
|2 : 6
|7.05
|17:15
|
Атлетик – Валенсия
|0 : 0
|7.05
|19:30
|
Кадис – Эльче
|3 : 0
|7.05
|19:30
|
Сельта – Алавес
|4 : 0
|7.05
|22:00
|
Бетис – Барселона
|1 : 2
|8.05
|15:00
|
Хетафе – Р. Вальекано
|0 : 0
|8.05
|17:15
|
Вильярреал – Севилья
|1 : 1
|8.05
|19:30
|
Эспаньол – Осасуна
|1 : 1
|8.05
|22:00
|
Атлетико – Реал
|- : -
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|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|26
|
|
Яго Аспас
Сельта
|16
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|15
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Жорди Альба
Барселона
|10
|
|
Карим Бензема
Реал
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|К
|Ж
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|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|29
|2
|5
|
|
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|2
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|
Уго Гильямон
Валенсия
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