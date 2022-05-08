«Эспаньол» и «Осасуна» сыграли вничью в чемпионате Испании

«Эспаньол» и «Осасуна» сыграли вничью в матче 35-го тура чемпионата Германии. Игра завершилась со счетом 1:1.

На 42-й минуте счет открыл нападающий «Осасуны» Кике Барха. На 67-й минуте сравнял полузащитник «Эспаньола» Нико Меламед.

«Эспаньол» набрал 40 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице бундеслиги. У «Осасуны» 46 очков и 9-я позиция.