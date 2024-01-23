«Атлетико» намерен подписать румынского вратаря бухарестского «Рапида»

Вратарь бухарестского «Рапида» Хорациу Молдован прибыл в Мадрид, чтобы завершить переход в «Атлетико», сообщает Goal.

По данным источника, 26-летний футболист во вторник должен пройти медицинское обследование, а по его завершении, как ожидается, он подпишет долгосрочный контракт с мадридским клубом. Молдован будет выполнять функции запасного вратаря.

Информируется, что трансфер румына произошел после того, как Иво Грбич, нынешний запасной вратарь «Атлетико», попросил об уходе из клуба. Он находится на грани перехода в «Шеффилд».

Молдован в текущем сезоне сыграл за «Рапид» 23 матча во всех турнирах, в которых пропустил 25 голов. Также 10 игр он провел на ноль. Контракт вратаря рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermartkt оценивает стоимость игрока в 2,6 миллиона евро.