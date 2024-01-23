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Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что верит в честность судейства в ла лиге

Алина Савинова
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Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос о судействе в чемпионате Испании.

«Я не хочу разжигать полемику. Я хочу говорить о футболе. Вы все видели и слышали [речь идет о матче 21-го тура ла лиги «Реал» — «Альмерия» (3:2). — прим. «СЭ»] — проанализируйте, что произошло. Я не хочу зацикливаться на этом. У нас впереди отличный матч на «Сан-Мамесе». Новости не здесь, а в Мадриде. Я верю в честность судей, но мне не нравится давление, которое на них оказывают. Я больше ничего не хочу говорить. Не спрашивайте меня», — приводит Marca слова тренера.

Ранее главный тренер «Барселоны» отмечал, что у каталонцев было бы больше очков, если бы не судейские ошибки.

Команда Хави занимает третье место в турнирной таблице ла лиги, набрав 44 очка в 20 матчах. 24 января «Барса» сыграет против «Атлетика» в Кубке Испании, а 27-го числа — против «Вильярреала» в чемпионате страны.

Источник: https://www.marca.com/futbol/barcelona/2024/01/23/65aea0f99b99c6002efe4655-directo.html
Хави Эрнандес (Хави)
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 И В Н П +/- О
1
 Жирона 21 16 4 1 51-25 52
2
 Реал 20 16 3 1 43-13 51
3
 Барселона 20 13 5 2 40-24 44
4
 Атлетик 21 12 5 4 38-21 41
5
 Атлетико 20 13 2 5 40-23 41
6
 Р. Сосьедад 21 9 8 4 32-21 35
7
 Валенсия 21 9 5 7 27-24 32
8
 Бетис 21 7 10 4 24-24 31
9
 Лас-Пальмас 21 9 4 8 21-17 31
10
 Хетафе 20 6 8 6 26-28 26
11
 Осасуна 20 7 4 9 25-31 25
12
 Р. Вальекано 20 5 8 7 18-26 23
13
 Алавес 21 6 5 10 19-27 23
14
 Вильярреал 21 5 5 11 28-42 20
15
 Мальорка 21 3 11 7 19-25 20
16
 Сельта 21 3 8 10 21-31 17
17
 Севилья 21 3 7 11 26-35 16
18
 Кадис 21 2 9 10 15-31 15
19
 Гранада 21 2 5 14 22-42 11
20
 Альмерия 21 0 6 15 21-46 6
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Альмерия – Алавес
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
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Севилья – Осасуна
 - : -
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Барселона – Вильярреал
 - : -
27.01 23:00
Мальорка – Бетис
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Сельта – Жирона
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