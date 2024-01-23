«Барселона» намерена подписать пять игроков «Жироны»

«Барселона» планирует усилить состав в летние трансферное окно, сообщает Croni Caglobal.

По информации источника в «Барселоне» следят за Алешем Гарсии, Савио Морейрой, Янхелем Эррерой, Виктором Цыганковым и Артемым Довбиком. Отмечается, что каталонский клуб может уменьшить стоимость трансфера за счет того, что Эрик Гарсия и Пабло Торре в настоящий момент арендованы «Жироной» у «Барселоны».

После 21 матча «Жирона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 52 очка.