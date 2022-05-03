«Атлетико» может выкупить выкупа Гризманна у «Барселоны» в конце сезона

«Атлетико» рассматривает вариант покупки прав на нападающего Анутана Гризманна этим летом, сообщает журналист Николо Скира. Права на игрока принадлежат «Барселоне».

По данным источника, в мадридском клубе хотят, чтобы футболист стал полноправным игроком команды. В конце сезона клуб активирует опцию выкупа.

Гризманн вернулся в «Атлетико» из «Барселоны» в августе 2021 года. В этом сезоне 31-летний француз участвовал в 16 матчах ла лиги, забил три гола и отдал одну результативную передачу.