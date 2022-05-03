«Атлетико» может выкупить выкупа Гризманна у «Барселоны» в конце сезона
«Атлетико» рассматривает вариант покупки прав на нападающего Анутана Гризманна этим летом, сообщает журналист Николо Скира. Права на игрока принадлежат «Барселоне».
По данным источника, в мадридском клубе хотят, чтобы футболист стал полноправным игроком команды. В конце сезона клуб активирует опцию выкупа.
Гризманн вернулся в «Атлетико» из «Барселоны» в августе 2021 года. В этом сезоне 31-летний француз участвовал в 16 матчах ла лиги, забил три гола и отдал одну результативную передачу.
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|66
|
3
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|34
|17
|13
|4
|50-28
|64
|
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|61
|
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|
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|
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|
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|13
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|45-49
|43
|
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|34
|11
|8
|15
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|41
|
12
|Сельта
|34
|10
|10
|14
|37-38
|40
|
13
|Эльче
|34
|10
|9
|15
|37-45
|39
|
14
|Эспаньол
|34
|10
|9
|15
|37-49
|39
|
15
|Хетафе
|34
|8
|12
|14
|31-37
|36
|
16
|Мальорка
|34
|8
|8
|18
|30-56
|32
|
17
|Кадис
|34
|6
|14
|14
|30-47
|32
|
18
|Гранада
|34
|6
|13
|15
|37-57
|31
|
19
|Алавес
|34
|7
|7
|20
|28-56
|28
|
20
|Леванте
|34
|5
|11
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|26
Результаты / календарь
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38 тур
|6.05
|22:00
|
Леванте – Р. Сосьедад
|- : -
|7.05
|15:00
|
Мальорка – Гранада
|- : -
|7.05
|17:15
|
Атлетик – Валенсия
|- : -
|7.05
|19:30
|
Кадис – Эльче
|- : -
|7.05
|19:30
|
Сельта – Алавес
|- : -
|7.05
|22:00
|
Бетис – Барселона
|- : -
|8.05
|15:00
|
Хетафе – Р. Вальекано
|- : -
|8.05
|17:15
|
Вильярреал – Севилья
|- : -
|8.05
|19:30
|
Эспаньол – Осасуна
|- : -
|8.05
|22:00
|
Атлетико – Реал
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|26
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|15
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|15
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|
|
Жорди Альба
Барселона
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|28
|2
|5
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|28
|2
|2
|
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Иньиго Мартинес
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|1
|7
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