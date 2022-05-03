В Сети появилось изображение выездной формы «Реала» на следующий сезон

Сайт Footyheadlines, специализирующийся на игровых формах, опубликовал изображение гостевого комплекта формы «Реала» на сезон-2022/23.

Форма выполена в светло-фиолетовом цвете с диагональными полосами на футболке и темно-синими вставками. Ожидается, что мадридцы представят формы в конце мая или начале июня.

Гостевая форма Реала на сезон-2022/23. Footyheadlines

В текущем сезоне «Реал» досрочно стал чемпионом Испании.