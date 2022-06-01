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Сегодня, 08:50

«Атлетико» может усилиться защитником сборной Франции

Виктория Кравченко
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«Атлетико» заинтересован в приобретении защитника сборной Франции и «Ланса» Жонатана Клосса, сообщает La Noix du Nord. Сам футболист готов сменить команду.

По данным источника, стороны еще не вступили в переговоры. По словам игрока, официальных предложений ему пока не поступало.

В прошедшем сезоне 29-летний защитник провел 40 матчей за команду, в которых отметился 5 голами и 11 результативными передачами. В составе сборной Франции Клосс провел две игры.

«Атлетико» в чемпионате Испании занял третье место по итогам сезона-2021/22.

ФК Атлетико
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