Депай признался, что не хочет покидать «Барселону»

Форвард «Барселоны» Мемфис Депай рассказал, что думает о своем будущем в каталонском клубе.

«Хотел бы я остаться в команде? Да. Сезон вышел не так, как ожидалось. Ушел Лионель Месси, что тоже стало неожиданностью. У меня оказалась травма в неподходящий момент, из-за чего я пропустил много матчей», — цитирует игрока NOS.

Сообщалось, что «Барса» готова расстаться с 28-летним игроком, чтобы выручить средства на усиление команды. Контракт клуба с Депаем истекает в конце 2023 года.

В нынешнем сезоне нападающий в 27 матчах ла лиги забил 12 голов и отдал две результативные передачи.