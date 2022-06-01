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Сегодня, 07:33

Депай признался, что не хочет покидать «Барселону»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Форвард «Барселоны» Мемфис Депай рассказал, что думает о своем будущем в каталонском клубе.

«Хотел бы я остаться в команде? Да. Сезон вышел не так, как ожидалось. Ушел Лионель Месси, что тоже стало неожиданностью. У меня оказалась травма в неподходящий момент, из-за чего я пропустил много матчей», — цитирует игрока NOS.

Сообщалось, что «Барса» готова расстаться с 28-летним игроком, чтобы выручить средства на усиление команды. Контракт клуба с Депаем истекает в конце 2023 года.

В нынешнем сезоне нападающий в 27 матчах ла лиги забил 12 голов и отдал две результативные передачи.

Мемфис Депай
ФК Барселона
0
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22.05 18:30
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