«Барселона» планирует потратить на усиление состава летом до 700 миллионов евро

«Барселона» на трансферы этим летом рассчитывает потратить до 700 миллионов евро, пишет ESPN.

По данным источника, средства каталонцы хотят получить за счет части будущих доходов от телеправ от ла лиги. Продажа 25-процентной доли принесет до 500 миллионов. Еще 200 миллионов клуб планирует выручить от продажи доли (до 49,9%) в сфере лицензирования и мерчендайзинга. Для этого потребуется согласие его членов.

16 июня каталонцы проведут экстренное собрание, на которым будут обсуждаться эти вопросы.

На данный момент лимит трат «Барселоны» составляет минус 144 миллионов евро — единственный отрицательный показатель во всем чемпионате Испании.