«Атлетико» обыграл «Мальорку» в матче ла лиги

«Атлетико» на своем поле обыграл «Мальорку» в матче 31-го тура чемпионата Испании — 3:1.

В составе победителей отличились Родриго Де Паул, Альваро Мората и Янник Карраско. За «Мальорку» единственный гол забил Матия Настасич.

«Атлетико» провел эту встречу в особенной форме в честь 120-летия клуба.

«Атлетико» занимает 3-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 63 очка. «Мальорка» располагается на 11-й строчке — 40 очков.

В другом матче «Альмерия» на выезде обыграла «Хетафе» — 2:1.

В составе гостей дублем отметился Луис Суарес. У хозяев мяч забил Борха Майорал.

«Альмерия» идет на 15-м месте в турнирной таблице ла лиги — 33 очка. «Хетафе» находится на 17-й строчке с 31 очком.