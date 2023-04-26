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«Атлетико» обыграл «Мальорку» в матче ла лиги

Мария Гусева
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«Атлетико» — «Мальорка».
Фото Global Look Press

«Атлетико» на своем поле обыграл «Мальорку» в матче 31-го тура чемпионата Испании — 3:1.

В составе победителей отличились Родриго Де Паул, Альваро Мората и Янник Карраско. За «Мальорку» единственный гол забил Матия Настасич.

«Атлетико» провел эту встречу в особенной форме в честь 120-летия клуба.

«Атлетико» занимает 3-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 63 очка. «Мальорка» располагается на 11-й строчке — 40 очков.

Испания. Ла Лига. 31-й тур
26 апр, 20:30. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
3:1
Мальорка

В другом матче «Альмерия» на выезде обыграла «Хетафе» — 2:1.

В составе гостей дублем отметился Луис Суарес. У хозяев мяч забил Борха Майорал.

«Альмерия» идет на 15-м месте в турнирной таблице ла лиги — 33 очка. «Хетафе» находится на 17-й строчке с 31 очком.

Испания. Ла Лига. 31-й тур
26 апр, 20:30. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
1:2
Альмерия

Футбол
ФК Альмерия
ФК Атлетико
ФК Мальорка
ФК Хетафе
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 30 24 4 2 54-9 76
2
 Реал 31 20 5 6 65-28 65
3
 Атлетико 31 19 6 6 50-23 63
4
 Р. Сосьедад 31 16 7 8 39-29 55
5
 Бетис 31 14 7 10 39-33 49
6
 Вильярреал 30 14 5 11 39-30 47
7
 Атлетик 30 13 7 10 42-30 46
8
 Осасуна 31 12 8 11 29-32 44
9
 Жирона 31 11 8 12 48-45 41
10
 Мальорка 31 11 7 13 30-34 40
11
 Р. Вальекано 30 10 10 10 36-36 40
12
 Севилья 30 10 8 12 37-45 38
13
 Сельта 30 9 9 12 36-42 36
14
 Вальядолид 30 10 5 15 26-48 35
15
 Альмерия 31 9 6 16 38-53 33
16
 Кадис 31 7 11 13 23-43 32
17
 Хетафе 31 7 10 14 29-41 31
18
 Валенсия 30 8 6 16 32-36 30
19
 Эспаньол 30 6 10 14 35-49 28
20
 Эльче 30 2 7 21 20-61 13
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25.04 20:30
Кадис – Осасуна
 0 : 1
25.04 20:30
Жирона – Реал
 4 : 2
25.04 23:00
Бетис – Р. Сосьедад
 0 : 0
26.04 20:30
Атлетико – Мальорка
 3 : 1
26.04 20:30
Хетафе – Альмерия
 1 : 2
26.04 23:00
Сельта – Эльче
 - : -
26.04 23:00
Р. Вальекано – Барселона
 - : -
27.04 20:30
Валенсия – Вальядолид
 - : -
27.04 20:30
Вильярреал – Эспаньол
 - : -
27.04 23:00
Атлетик – Севилья
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 17
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 14
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 13
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 10
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 9
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 8
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 21 3 3
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 19 3 2
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 23 2 7
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