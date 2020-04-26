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«Атлетико» исполнилось 117 лет

09:22
«Атлетико».
«Атлетико».
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Сегодня исполняется 117 лет со дня основания мадридского «Атлетико».

Известный испанский клуб десять раз становился чемпионом страны и столько же раз выиграл Кубок Испании. Дважды «матрасники» выиграли Суперкубок страны.

«Атлетико» трижды доходил до финала Кубка/Лиги чемпионов, но во всех случаях уступал. При этом команде удалось выиграть Лигу Европы, по разу Кубок обладателей кубков и Межконтинентальный кубок. Трижды мадридский клуб выиграл Суперкубок УЕФА.

На момент остановки чемпионата Испании «Атлетико» занимает шестое место. В активе у команды 45 очков в 27 играх.

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