«Арсенал» и «Ливерпуль» готовы заплатить 30 миллионов фунтов стерлингов за полузащитника «Ренна» Майера
Полузащитник «Ренна» Ловро Майер находится в сфере интересов клубов АПЛ, сообщает Daily Mail.
По информации источника, в услугах Майера заинтересованы «Арсенал» и «Ливерпуль». Стоимость потенциального трансфера оценивается в 30 миллионов фунтов стерлингов.
25-летний полузащитник выступает за «Ренн» с 2021 года. В этом сезоне он провел 36 матчей за французский клуб, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Кроме того, на его счету 4 забитых мяча в 19 матчах за сборную Хорватии.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|33
|24
|3
|6
|76-34
|75
|
2
|Марсель
|32
|20
|7
|5
|59-31
|67
|
3
|Ланс
|32
|19
|9
|4
|54-25
|66
|
4
|Монако
|33
|18
|7
|8
|66-50
|61
|
5
|Лилль
|33
|17
|8
|8
|60-40
|59
|
6
|Ренн
|33
|17
|5
|11
|55-36
|56
|
7
|Лион
|33
|15
|8
|10
|52-37
|53
|
8
|Реймс
|33
|11
|14
|8
|40-35
|47
|
9
|Клермон Фут
|33
|14
|7
|12
|36-43
|49
|
10
|Ницца
|33
|12
|12
|9
|40-31
|48
|
11
|Лорьян
|33
|13
|9
|11
|46-45
|48
|
12
|Тулуза
|32
|12
|5
|15
|48-54
|41
|
13
|Монпелье
|33
|13
|4
|16
|52-52
|43
|
14
|Осер
|32
|8
|9
|15
|30-53
|33
|
15
|Страсбур
|33
|7
|11
|15
|44-55
|32
|
16
|Нант
|32
|6
|14
|12
|35-46
|32
|
17
|Брест
|32
|7
|11
|14
|35-48
|32
|
18
|Труа
|33
|4
|10
|19
|41-70
|22
|
19
|Аяччо
|33
|6
|4
|23
|22-61
|22
|
20
|Анже
|33
|3
|5
|25
|27-72
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|28.04
|22:00
|
Страсбур – Лион
|1 : 2
|29.04
|18:00
|
Лилль – Аяччо
|3 : 0
|30.04
|14:00
|
Монако – Монпелье
|0 : 4
|30.04
|16:00
|
Клермон Фут – Реймс
|1 : 0
|30.04
|16:00
|
Ренн – Анже
|4 : 2
|30.04
|16:00
|
Труа – Ницца
|0 : 1
|30.04
|18:05
|
ПСЖ – Лорьян
|1 : 3
|30.04
|21:45
|
Марсель – Осер
|- : -
|2.05
|22:00
|
Тулуза – Ланс
|- : -
|3.05
|22:00
|
Брест – Нант
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|23
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|21
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|20
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|15
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|27
|3
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|26
|2
|5
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|26
|2
|2
Новости