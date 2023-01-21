«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в хорватском полузащитнике Майере
«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в подписании полузащитника сборной Хорватии и «Ренна» Ловро Майера, сообщает Jeunes Footeux.
По данным источника, английские клубы считают, что 25-летний футболист имеет потенциал стать одним из лучших на своей позиции в Европе.
Майер перешел в «Ренн» в 2021 году за 12 миллионов евро из загребского «Динамо». Контракт рассчитан до лета 2027 года.
В текущем сезоне на счету полузащитника 2 гола и 3 результативные передачи в 24 матчах за французский клуб во всех турнирах.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|18
|15
|2
|1
|42-14
|47
|
2
|Ман. Сити
|19
|13
|3
|3
|50-20
|42
|
3
|МЮ
|19
|12
|3
|4
|30-22
|39
|
4
|Ньюкасл
|19
|10
|8
|1
|33-11
|38
|
5
|Тоттенхэм
|20
|10
|3
|7
|39-31
|33
|
6
|Фулхэм
|20
|9
|4
|7
|32-29
|31
|
7
|Брайтон
|18
|9
|3
|6
|35-25
|30
|
8
|Брентфорд
|19
|7
|8
|4
|32-28
|29
|
9
|Челси
|19
|8
|4
|7
|22-21
|28
|
10
|Ливерпуль
|18
|8
|4
|6
|34-25
|28
|
11
|Астон Вилла
|19
|7
|4
|8
|22-27
|25
|
12
|Кр. Пэлас
|19
|6
|5
|8
|18-27
|23
|
13
|Нот. Форест
|19
|5
|5
|9
|15-34
|20
|
14
|Лестер
|19
|5
|2
|12
|26-33
|17
|
15
|Лидс
|18
|4
|5
|9
|26-33
|17
|
16
|Вулверхэмптон
|19
|4
|5
|10
|12-27
|17
|
17
|Борнмут
|19
|4
|4
|11
|18-41
|16
|
18
|Эвертон
|19
|3
|6
|10
|15-26
|15
|
19
|Саутгемптон
|19
|4
|3
|12
|17-34
|15
|
20
|Вест Хэм
|19
|4
|3
|12
|15-25
|15
|21.01
|15:30
|
Ливерпуль – Челси
|- : -
|21.01
|18:00
|
Борнмут – Нот. Форест
|- : -
|21.01
|18:00
|
Лестер – Брайтон
|- : -
|21.01
|18:00
|
Саутгемптон – Астон Вилла
|- : -
|21.01
|18:00
|
Вест Хэм – Эвертон
|- : -
|21.01
|20:30
|
Кр. Пэлас – Ньюкасл
|- : -
|22.01
|17:00
|
Лидс – Брентфорд
|- : -
|22.01
|17:00
|
Ман. Сити – Вулверхэмптон
|- : -
|22.01
|19:30
|
Арсенал – МЮ
|- : -
|23.01
|23:00
|
Фулхэм – Тоттенхэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|22
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|15
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|13
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|10
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|17
|1
|4
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|17
|1
|3
|
|
Диегу Коста
Вулверхэмптон Уондерерс
|9
|1
|2