«Атлетик» продлил контракт с воспитанником Сансетом на девять лет

«Атлетик» из Бильбао продлил контракт с воспитанником Ойяном Сансетом до 2032 года, сообщает пресс-служба баскского клуба.

22-летний полузащитник играет в команде с 2015 года, в основном составе он впервые сыграл в 2019 году.

Трансферная стоимость футболиста — 30 миллионов евро. В текущем сезоне в 25 матчах чемпионата Испании он забил восемь голов.

На данный момент «Атлетик» идет на седьмом месте в ла лиге, набрав 37 очков.