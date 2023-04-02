Пике: «Для «Барселоны» было бы невероятно, если бы Месси вернулся»
Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о возможном возвращении нападающего Лионеля Месси в каталонскую команду.
Ранее вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте высказался о возможном возвращении Месси в клуб.
«Я знаю Рафу Юсте и знаю, каков он. Он очень хороший человек, и он всегда скажет вам то, что вы хотите услышать. Помимо этого, больше ничего нет, насколько я знаю. Конечно, для всей «Барселоны» было бы невероятно, если бы Лео вернулся, но наступает момент, когда такое форсирование ситуации может быть даже контрпродуктивным. Я бы пустил это на самотек, чтобы это произошло естественно. Если у обеих сторон есть намерение, то сделку в футбольном мире всегда можно будет заключить, пока обе стороны этого хотят. И только время покажет, что получится в итоге», — приводит слова Пике Mundo Deportivo.
Действующий контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до конца этого сезона.
В текущем сезоне он провел за клуб 32 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|27
|23
|2
|2
|53-9
|71
|
2
|Реал
|26
|17
|5
|4
|51-21
|56
|
3
|Атлетико
|26
|15
|6
|5
|42-19
|51
|
4
|Р. Сосьедад
|26
|14
|6
|6
|35-24
|48
|
5
|Бетис
|26
|13
|6
|7
|34-26
|45
|
6
|Вильярреал
|26
|12
|5
|9
|32-24
|41
|
7
|Атлетик
|27
|10
|7
|10
|36-28
|37
|
8
|Р. Вальекано
|26
|9
|9
|8
|31-30
|36
|
9
|Осасуна
|27
|9
|8
|10
|22-27
|35
|
10
|Сельта
|26
|9
|7
|10
|32-35
|34
|
11
|Жирона
|27
|9
|7
|11
|42-42
|34
|
12
|Мальорка
|27
|9
|6
|12
|22-27
|33
|
13
|Севилья
|27
|8
|7
|12
|31-42
|31
|
14
|Хетафе
|27
|7
|9
|11
|27-34
|30
|
15
|Кадис
|27
|6
|10
|11
|21-40
|28
|
16
|Вальядолид
|26
|8
|4
|14
|20-38
|28
|
17
|Эспаньол
|27
|6
|9
|12
|33-44
|27
|
18
|Валенсия
|26
|7
|5
|14
|28-31
|26
|
19
|Альмерия
|26
|7
|5
|14
|30-45
|26
|
20
|Эльче
|27
|2
|7
|18
|19-55
|13
|31.03
|22:00
|
Мальорка – Осасуна
|0 : 0
|1.04
|15:00
|
Жирона – Эспаньол
|2 : 1
|1.04
|17:15
|
Атлетик – Хетафе
|0 : 0
|1.04
|19:30
|
Кадис – Севилья
|0 : 2
|1.04
|22:00
|
Эльче – Барселона
|0 : 4
|2.04
|15:00
|
Сельта – Альмерия
|- : -
|2.04
|17:15
|
Реал – Вальядолид
|- : -
|2.04
|19:30
|
Вильярреал – Р. Сосьедад
|- : -
|2.04
|22:00
|
Атлетико – Бетис
|- : -
|3.04
|22:00
|
Валенсия – Р. Вальекано
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|17
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|13
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|12
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|8
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|18
|3
|2
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|14
|3
|1
|
|
Стефан Савич
Атлетико
|18
|2
|3