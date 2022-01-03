Альба и Дани Алвес сдали отрицательные тесты на коронавирус
«Барселоны» в Twitter сообщила, что защитники Дани Алвес и Жорди Альба получили отрицательные результаты тестов на коронавирус. Игроки смогут вернуться к тренировкам.
В воскресенье, 2 января, «Барселона» обыграла «Мальорку» (1:0).
Ранее «Барселона» сообщила, что положительные тесты на коронавирус получили Усман Дембеле, Самуэль Юмтити, Гави, Клеман Лангле и Алехандро Бальде. Игроки изолированы от команды.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю