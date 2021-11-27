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«Атлетик» и «Гранада» сыграли вничью

01:06
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«Атлетик» сыграл вничью с «Гранадой» в матче 15-го тура чемпионата Испании — 2:2. Команду из Бильбао спас от поражения автогол Луиша Максимиану.

«Атлетик» идет на 8-м месте в турнирной таблице. «Гранада» располагается на 16-й строчке.

Испания. Лига 1. 15-й тур
26 нояб, 23:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
2:2
Гранада
Голы
Рауль Гарсия, 10 (1:0), Мачис, 25 (1:1), Хорхе Молина, 34 (1:2), Машимиану, 76 (2:2)
Атлетик
Симон Иньиго Мартинес Альварес Лекуэ Баленсиага (Петча, 78 ) Сансет (Иньяки Уильямс, 60 ) Икер Муниаин Дани Гарсия (Саррага, 59 ) Венседор Рауль Гарсия Уильямс
Гранада
Машимиану Эскудеро Санчес (Абрам, 45) Кини Гоналон Монторо Рочина (Брайс Этеки, 66) Торренте Суарес Мачис (Нева, 54) Хорхе Молина
Предупреждения
Саррага 62  -  Монторо 40, Санчес 77
Удаления
Иньиго Мартинес 90
Судьи
Вега

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
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  • bk news
  • TopPari
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  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Динамо

П2

22%

2.02

1X

20%

1.85

ТБ 2.0

18%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.60

Ф1 (-1.0)

22%

2.02

ТМ 3.5

15%

1.41
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Зенит

П2

30%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.78

Обе забьют - да

21%

1.73

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Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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