24 января «Атлетик» из Бильбао на своем поле примет «Барселону» в матче четвертьфинала Кубка Испании по футболу. Игра на стадионе «Сан-Мамес» начнется в 23.30 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Атлетик» — «Барселона» пройдет бесплатно на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Начало — в 23.25 мск. Игру также покажут на телеканале «Матч Футбол 2». Следить за ключевыми событиями встречи «Атлетик» — «Барселона» можно с помощью матч-центра «СЭ».

В 1/8 финала Кубка Испании баски одержали победу над «Алавесом» со счетом 2:0, а каталонцы прошли «Униостас» (3:1).

В последний раз «Барселона» и «Атлетик» встречались 22 октября 2023 года. Тогда сине-гранатовые выиграли у соперников со счетом (1:0) в 10-м туре ла лиги.

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