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Сегодня, 16:30

«Атлетик» — «Барселона»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка Испании

Трансляция игры «Атлетик» — «Барселона» на «Матч ТВ» начнется в 23.25
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Тренер Хави.
Хави.
Фото Reuters

24 января «Атлетик» из Бильбао на своем поле примет «Барселону» в матче четвертьфинала Кубка Испании по футболу. Игра на стадионе «Сан-Мамес» начнется в 23.30 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Атлетик» — «Барселона» пройдет бесплатно на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Начало — в 23.25 мск. Игру также покажут на телеканале «Матч Футбол 2». Следить за ключевыми событиями встречи «Атлетик» — «Барселона» можно с помощью матч-центра «СЭ».

В 1/8 финала Кубка Испании баски одержали победу над «Алавесом» со счетом 2:0, а каталонцы прошли «Униостас» (3:1).

В последний раз «Барселона» и «Атлетик» встречались 22 октября 2023 года. Тогда сине-гранатовые выиграли у соперников со счетом (1:0) в 10-м туре ла лиги.

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Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Барселона
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Маурисио Пеллегрино стал главным тренером «Кадиса»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 21 16 4 1 51-25 52
2
 Реал 20 16 3 1 43-13 51
3
 Барселона 20 13 5 2 40-24 44
4
 Атлетик 21 12 5 4 38-21 41
5
 Атлетико 20 13 2 5 40-23 41
6
 Р. Сосьедад 21 9 8 4 32-21 35
7
 Валенсия 21 9 5 7 27-24 32
8
 Бетис 21 7 10 4 24-24 31
9
 Лас-Пальмас 21 9 4 8 21-17 31
10
 Хетафе 20 6 8 6 26-28 26
11
 Осасуна 20 7 4 9 25-31 25
12
 Р. Вальекано 20 5 8 7 18-26 23
13
 Алавес 21 6 5 10 19-27 23
14
 Вильярреал 21 5 5 11 28-42 20
15
 Мальорка 21 3 11 7 19-25 20
16
 Сельта 21 3 8 10 21-31 17
17
 Севилья 21 3 7 11 26-35 16
18
 Кадис 21 2 9 10 15-31 15
19
 Гранада 21 2 5 14 22-42 11
20
 Альмерия 21 0 6 15 21-46 6
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26.01 23:00
Альмерия – Алавес
 - : -
27.01 16:00
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 - : -
27.01 18:15
Севилья – Осасуна
 - : -
27.01 20:30
Барселона – Вильярреал
 - : -
27.01 23:00
Мальорка – Бетис
 - : -
28.01 16:00
Сельта – Жирона
 - : -
28.01 18:15
Атлетико – Валенсия
 - : -
28.01 20:30
Лас-Пальмас – Реал
 - : -
28.01 23:00
Кадис – Атлетик
 - : -
29.01 23:00
Хетафе – Гранада
 - : -
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 14
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 14
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 13
П
Савио

Савио

Жирона

 7
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 6
Ян Коуту

Ян Коуту

Жирона

 6
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 17 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 13 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 11 1 3
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