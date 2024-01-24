Маурисио Пеллегрино стал главным тренером «Кадиса»

«Кадис» объявил о назначении Маурисио Пеллегрино на пост главного тренера команды.

Контракт с 52-летним аргентинцем рассчитан до конца текущего сезона.

Последним местом работы Пеллегрино был «Универсидад де Чили». До этого он возглавлял аргентинский «Велес», «Леганес», «Саугтемптон», «Алавес», «Индепендьенте», «Эстудиантес» и «Валенсию».

Также специалист был ассистентом Рафаэля Бенитеса в «Ливерпуле» и «Интере».

Ранее в испанских СМИ сообщалось, что «Кадис» может возглавить главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.

20 января «Кадис» объявил об отставке главного тренера команды Серхио Гонсалеса. Команда занимает 18-е место в турнирной таблице ла лиги с 15 очками в 21 матче.