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Сегодня, 15:57

Маурисио Пеллегрино стал главным тренером «Кадиса»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Кадис» объявил о назначении Маурисио Пеллегрино на пост главного тренера команды.

Контракт с 52-летним аргентинцем рассчитан до конца текущего сезона.

Последним местом работы Пеллегрино был «Универсидад де Чили». До этого он возглавлял аргентинский «Велес», «Леганес», «Саугтемптон», «Алавес», «Индепендьенте», «Эстудиантес» и «Валенсию».

Также специалист был ассистентом Рафаэля Бенитеса в «Ливерпуле» и «Интере».

Ранее в испанских СМИ сообщалось, что «Кадис» может возглавить главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.

20 января «Кадис» объявил об отставке главного тренера команды Серхио Гонсалеса. Команда занимает 18-е место в турнирной таблице ла лиги с 15 очками в 21 матче.

Футбол
ФК Кадис
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Жирона 21 16 4 1 51-25 52
2
 Реал 20 16 3 1 43-13 51
3
 Барселона 20 13 5 2 40-24 44
4
 Атлетик 21 12 5 4 38-21 41
5
 Атлетико 20 13 2 5 40-23 41
6
 Р. Сосьедад 21 9 8 4 32-21 35
7
 Валенсия 21 9 5 7 27-24 32
8
 Бетис 21 7 10 4 24-24 31
9
 Лас-Пальмас 21 9 4 8 21-17 31
10
 Хетафе 20 6 8 6 26-28 26
11
 Осасуна 20 7 4 9 25-31 25
12
 Р. Вальекано 20 5 8 7 18-26 23
13
 Алавес 21 6 5 10 19-27 23
14
 Вильярреал 21 5 5 11 28-42 20
15
 Мальорка 21 3 11 7 19-25 20
16
 Сельта 21 3 8 10 21-31 17
17
 Севилья 21 3 7 11 26-35 16
18
 Кадис 21 2 9 10 15-31 15
19
 Гранада 21 2 5 14 22-42 11
20
 Альмерия 21 0 6 15 21-46 6
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 - : -
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Барселона – Вильярреал
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Мальорка – Бетис
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