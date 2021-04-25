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«Атлетико» в гостях уступил «Атлетику» из Бильбао

25 апреля 2021, 23:52
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«Атлетик» из Бильбао в матче 32-го тура чемпионата Испании на своем поле победил «Атлетико» со счетом 2:1. Победный гол забил Иньиго Мартинес на 86-й минуте.

«Атлетико» (73 очка) продолжает лидировать в таблице. «Атлетик» (41) — на 9-м месте.

Чемпионат Испании. Лига 1

32-й тур

«Атлетик» — «Атлетико» — 2:1 (1:0)

Голы: Беренгер, 8 (1:0). Савич, 77 (1:1). Иньиго Мартинес, 86 (2:1).

«Атлетик»: Симон, Баленсиага, Иньиго Мартинес, Капа (Лекуэ, 46), Нуньес, Дани Гарсия, Сансет (Лопес, 75), Венседор (Весга, 71), Беренгер (Ибаи Гомес, 82), Вильялибре (Иньяки Уильямс, 71), Морсильо.

«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер (Суарес, 59), Фелипе, Лоди (Эрмосо, 74), Коке, Сауль (Лемар, 59), Эррера (Жоау Феликс, 59), Льоренте, Феррейра-Карраско, Корреа (Торрейра, 65).

Предупреждения: Льоренте, 11. Сансет, 44. Венседор, 61. Дани Гарсия, 66. Торрейра, 81. Лопес, 90+2.

Судья: Гонсалес Фуэртес (Испания).

25 апреля. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес».

Атлетик — Атлетико

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