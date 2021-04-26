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Симеоне прокомментировал чемпионскую гонку в Испании

02:43
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча 32-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» (1:2).

«Пару дней назад меня спросили, что я считаю самым важным в конце сезона. Я уверен, что ключевое значение будут играть психология и эмоциональное состояние. Ла лигу обычно выигрывают «Барселона» или «Реал», если не считать 2014-й и другие годы, когда мы были близки к этому.

Большую часть сезона мы лидировали с большим отрывом, но мы понимали, что «Барса» и «Реал» не собирались выходить из борьбы. «Севилья» также близка. Кто будет крепче психологически, тот выиграет титул», — приводит слова Симеоне Marca.

«Атлетико» с 73 очками продолжает лидировать в турнирной таблице, «Атлетик» с 41 очком — на девятой строчке.

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