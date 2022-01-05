Де Йонг не перейдет в «Кадис»
14:20
Нападающий «Севильи» Люк де Йонг, выступающий на правах аренды за «Барселону», не перейдет в «Кадис», сообщает Estadio Deportivo.
По информации источника, несмотря на то что три клуба договорились о том, что 31-летний нидерландец доиграет сезон в аренде в «Кадисе», трансфер практически исключен из-за нежелания нападающего.
Отмечается, что окружение де Йонга ведет переговоры с «Бешикташем» и другими турецкими клубами.
В нынешнем сезоне де Йонг забил два мяча в 13 матчах за «Барселону».
Дополнительная информация:
https://www.estadiodeportivo.com/noticias-futbol/cadiz-cf/2022/01/05/jong-decidido-futuro/374083.html
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