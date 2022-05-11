Аспас после поражения от «Барселоны» поддержал Араухо

Нападающий «Сельты» Яго Аспас после поражения от «Барселоны» (1:2) в 36-м туре чемпионата Испании обратился к защитнику каталонцев Рональду Араухо. 23-летний уругваец во втором тайме потерял сознание после столкновения головами с Гави, а Аспас был одним из первых, кто пришел на помощь пострадавшему.

«Я хочу отправить сообщение поддержки Рональду Араухо. Надеюсь, с ним все в порядке», — приводит Marca слова Аспаса.

Iago Aspas was one of the first players on the pitch to attend to Ronald Araujo's head injury.



Aspas also stayed close until the very end until Araujo's ambulance left the pitch.



Respect ? pic.twitter.com/aPBxjOudCp — ESPN FC (@ESPNFC) May 10, 2022

Араухо увезли с поля на машине скорой помощи, а «Барселона» объявила, что у него сотрасение мозга. Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей.