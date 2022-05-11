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Сегодня, 02:55

Аспас после поражения от «Барселоны» поддержал Араухо

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Сельты» Яго Аспас после поражения от «Барселоны» (1:2) в 36-м туре чемпионата Испании обратился к защитнику каталонцев Рональду Араухо. 23-летний уругваец во втором тайме потерял сознание после столкновения головами с Гави, а Аспас был одним из первых, кто пришел на помощь пострадавшему.

«Я хочу отправить сообщение поддержки Рональду Араухо. Надеюсь, с ним все в порядке», — приводит Marca слова Аспаса.

Араухо увезли с поля на машине скорой помощи, а «Барселона» объявила, что у него сотрасение мозга. Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей.

Яго Аспас
Футбол
ФК Барселона
ФК Сельта
0
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И В Н П +/- О
1
 Реал 35 25 6 4 73-30 81
2
 Барселона 36 21 9 6 68-36 72
3
 Севилья 35 17 14 4 51-29 65
4
 Атлетико 35 19 7 9 60-41 64
5
 Бетис 36 18 7 11 60-40 61
6
 Р. Сосьедад 35 15 11 9 34-34 56
7
 Вильярреал 35 14 11 10 55-34 53
8
 Атлетик 36 13 13 10 41-35 52
9
 Осасуна 35 12 10 13 36-46 46
10
 Валенсия 36 10 14 12 45-52 44
11
 Сельта 36 11 10 15 42-41 43
12
 Р. Вальекано 35 11 9 15 35-39 42
13
 Эспаньол 35 10 10 15 38-50 40
14
 Эльче 35 10 9 16 37-48 39
15
 Хетафе 35 8 13 14 31-37 37
16
 Гранада 36 8 13 15 44-59 37
17
 Кадис 35 7 14 14 33-47 35
18
 Мальорка 35 8 8 19 32-62 32
19
 Леванте 35 6 11 18 44-67 29
20
 Алавес 35 7 7 21 28-60 28
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38 тур
10.05 20:00
Валенсия – Бетис
 0 : 3
10.05 21:00
Гранада – Атлетик
 1 : 0
10.05 22:30
Барселона – Сельта
 3 : 1
11.05 20:00
Алавес – Эспаньол
 - : -
11.05 20:00
Осасуна – Хетафе
 - : -
11.05 21:30
Севилья – Мальорка
 - : -
11.05 22:30
Эльче – Атлетико
 - : -
12.05 20:00
Р. Сосьедад – Кадис
 - : -
12.05 21:00
Р. Вальекано – Вильярреал
 - : -
12.05 22:30
Реал – Леванте
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 26
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 17
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 15
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 10
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 29 2 5
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 29 2 2
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 31 1 9
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