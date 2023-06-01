Асенсио продолжит карьеру в «ПСЖ»

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио перейдет в «ПСЖ» по окончании сезона, сообщает AS.

По информации источника, 27-летний испанец может подписать контракт с парижанами в ближайшие дни. Его соглашение с «Реалом» истекает в конце сезона. Руководство мадридцев предложило полузащитнику новый контракт, но он отклонил его, поскольку хочет играть более важную роль в команде.

Полузащитник выступает за «Реал» с 2015 года. В текущем сезоне он сыграл в 50 матчах за клуб во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 8 голевых передач.