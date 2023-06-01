Модрич сообщил руководству «Реала» о желании уйти в Саудовскую Аравию
Полузащитник «Реала» Лука Модрич может покинуть команду, сообщает Diario Sport.
По информации источника, клуб из Саудовской Аравии предложил Модричу контракт на три года, за которые он сможет получить 120 миллионов евро. В связи с этим игрок сообщил руководству мадридцев, что готов покинуть команду летом.
В текущем сезоне 37-летний полузащитник провел 51 матч во всех турнирах, отличившись шестью голами и шестью резульативными передачами. Контракт хорвата с «Реалом» истекает в конце сезона.
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|37
|24
|5
|8
|74-35
|77
|
3
|Атлетико
|37
|23
|7
|7
|68-31
|76
|
4
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|20
|8
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|49-34
|68
|
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|
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|
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|35-41
|50
|
8
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|37
|14
|8
|15
|46-42
|50
|
9
|Жирона
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|57-53
|49
|
10
|Р. Вальекано
|37
|13
|10
|14
|45-50
|49
|
11
|Севилья
|37
|13
|10
|14
|46-52
|49
|
12
|Мальорка
|37
|13
|8
|16
|34-43
|47
|
13
|Кадис
|37
|10
|11
|16
|29-52
|41
|
14
|Хетафе
|37
|10
|11
|16
|34-45
|41
|
15
|Валенсия
|37
|11
|8
|18
|41-44
|41
|
16
|Альмерия
|37
|11
|7
|19
|46-62
|40
|
17
|Сельта
|37
|10
|10
|17
|41-52
|40
|
18
|Вальядолид
|37
|11
|6
|20
|33-63
|39
|
19
|Эспаньол
|37
|8
|12
|17
|49-66
|36
|
20
|Эльче
|37
|5
|9
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|24
Результаты / календарь
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38 тур
|4.06
|20:00
|
Бетис – Валенсия
|- : -
|4.06
|20:00
|
Сельта – Барселона
|- : -
|4.06
|20:00
|
Эльче – Кадис
|- : -
|4.06
|20:00
|
Эспаньол – Альмерия
|- : -
|4.06
|20:00
|
Мальорка – Р. Вальекано
|- : -
|4.06
|20:00
|
Осасуна – Жирона
|- : -
|4.06
|20:00
|
Реал – Атлетик
|- : -
|4.06
|20:00
|
Р. Сосьедад – Севилья
|- : -
|4.06
|20:00
|
Вальядолид – Хетафе
|- : -
|4.06
|20:00
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|23
|
|
Карим Бензема
Реал
|18
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|16
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|14
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|10
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Маркос Акунья
Севилья
|30
|3
|8
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|30
|3
|4
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|23
|3
|3
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