Асенсио показал, как передвигается на костылях после разрыва крестообразных связок. Видео

Нападающий «Реала» Марко Асенсио, который получил разрыв передней крестообразной связки и наружного мениска левого колена, поделился в своем Twitter видео того, как он передвигается на костылях, а также рассказал о своем восстановлении.

— С момента операции прошло две недели, — написал Асенсио. — Шаг за шагом я восстанавливаюсь. — Спасибо за поддержку. Мы продолжаем!

23-летний испанец получил травму в матче Международного кубка чемпионов против «Арсенала» (2:2, пен. — 3:2), который проходил 26 июля.

Dos semanas desde la operaci?n. Paso a paso sigo avanzando en la recuperaci?n. Gracias por el apoyo. ?Seguimos! ?? / Two weeks since the operation. Step by step I advance in my healing. Thanks for the support. We keep on! ?? pic.twitter.com/2ZSVcJu9pP — Marco Asensio (@marcoasensio10) August 20, 2019

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр